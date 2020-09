My whole life ?? My everything

Un happy birthday à ma raison de vivre. Celle qui m’a donné la vie et continue de veiller sur moi.

Qu’Allah SWT lui prête une très longue vie remplie de bonheur. Qu’allah SWT lui rende au centuple tout ce qu’elle fait pour ceux qui sont dans le besoin. Allahuma amine??

Love you ma douce maman aux inombrables qualités ???