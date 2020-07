XALIMANEWS : Manchester United a largement dominé la première période mais sans se montrer efficace devant la cage de Fabianski. Par des contre-attaques et des passes en profondeur, les Reds Devils tentent d’ouvrir le score mais n’y arrivent pas. Sur des rares actions de jeu obtenues, les coéquipiers de C.Kouyaté se montrent un peu dangereux. Et dans le temps additionnel de la première période, sur un coup franc par Rice, P.Pogba stoppe la balle de la main dans la surface et après consultation de la VAR l’arbitre accorde le penalty aux Hammers. Michail Antonio s’en charge et prend De Gea à contre pied pour ouvrir le score. C’est le 10éme de la saison pour l’attaquant anglais. Et 5 minutes après la reprise de la seconde période, Pogba sert Greenwood à 20m, le jeune ailier joue avec Martial, s’en suit un double une-deux côté droit avant que le jeune buteur frappe en force et trompe Fabianski, United égalise. Mais s’en suit un match très pauvre en occasions de buts. Médiocre au niveau de l’animation du jeu, Man United ne parviendra pas à passer devant les Hammers au score jusqu’à la fin du match.

Manchester United a manqué l’occasion de faire un énorme pas vers la C1 en concédant le match nul à domicile face à West Ham. Avec ce match nul les Hammers ont obtenu le maintien en Premier League.