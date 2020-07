Les 2 équipes n’ont pas produit un bon jeu dans une première période très médiocre et pauvre en occasions de but. La Vieille Dame a monopolisé la balle par une domination stérile sans se montrer dangereux devant les cages de la Lazio. C’est sur un score nul et vierge que l’arbitre a sifflé la fin de la première période. Au retour des vestiaires, la Juventus est bien déterminée à ouvrir le score et précède par des contre-attaques avec un sulfurent Paulo Dybala. A la 50éme minute suite à une faute de Bastos l’arbitre siffle penalty avec l’aide de la VAR. CR7 s’en charge et le transforme. La Vieille Dame mène au score. Et 3 minutes après Juventus double la mise. Suite à une contre-attaque, Dyabala fixe la défense et offre une passe décisive à Ronaldo qui marque du pied gauche. S’en une domination de la Juve jusqu’à 7 minutes de la fin du match où la Juve à concédé un penalty suite une faute de Bonucci dans la surface. Ciro Immobile transforme le penalty du pied droit au ras du poteau gauche. Lazio réduit le score. Mais ne parviendra pas à arracher le nul.

Avec cette victoire la Vieille Dame reste leader de la Serie A et à 8 longueurs d’avance de son dauphin, Inter Milan.