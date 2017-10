C’est dit. Le vice-président de l’Assemblée nationale veut les fauteuils de Khalifa Sall et de Moustapha Niass. « Je vais me présenter pour la Mairie de Dakar sous la bannière de mon mouvement avec tous ceux croient en Moustapha Cissé LO. Après la présidentielle de 2019, je veux être maire de Dakar. Et, pour les élections législatives de 2022, je vais me présenter sous la bannière de mon mouvement pour être président de l’Assemblée nationale », a déclaré Moustapha Cissé LO, sur « Toute La Vérité » de Sen TV.

Par rapport à ce mouvement, il a toutefois tenu à préciser qu’il « va soutenir le président Macky Sall ».

Affaire à suivre.

