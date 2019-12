MAMADOU BATHILY, TRANSITAIRE A LA RETRAITE

Comment il fait pour garder le sourire ? Garder sa bonne humeur communicative et sa jovialité malgré le mal qui le ronge depuis plusieurs années. Casque en main, sourire au coin de la bouche, dégoulinant de forme malgré la soixantaine, Mamadou Bathily franchit allégrement le pas du siège de La Gazette. Malgré les balafres de sa vie de couple qu’il cache au fond de son manteau de dignité.

Depuis près de 20 ans, Mamadou Bathily, transitaire à la retraite, marié en 1978, vit un désastre conjugal… inexplicable. Sa vie de couple a basculé sous les éclairs de la lumière du dojo de Mahikari. Cette association qui transmet la lumière de vérité, décrite comme une secte, a transformé son bonheur familial en un cauchemar perpétuel. La lumière de Dieu a cassé l’équilibre familial et bouleversé son existence.

Foi en bandoulière, il accepte sa vie actuelle pour l’amour et l’honneur de ses enfants. Pour sa descendance, la photo illustrative de sa bulle s’est transformée en ombre chinoise. Confessions !

« …Je me suis marié en 1978 avec une femme de confession chrétienne. Elle est devenue musulmane de son plein gré, on a vécu heureux pendant une bonne décennie. Un jour, un ami est passé à la maison et a trouvé ma femme malade. Il lui a recommandé le Dojo qui pourrait la guérir facilement parce qu’on allait lui transmettre la lumière. Au bout de quelques séances, elle se portait mieux. Malheureusement, elle est restée collée au dojo et je ne m’en suis rendu compte que quatre ans après. Un jour, un vieux du quartier, le Sieur Camara m’interpelle et me dit : « Monsieur Bathily, pourquoi vous ne me donnez pas de cola en partant au boulot, votre femme, elle, chaque matin quand elle part au boulot m’offre de la cola. » J’ai tiqué ! Une fois, chez moi, j’ai demandé à ma femme depuis quand elle travaille ? Elle me dit qu’elle partait chez des gens qui lui apportent la lumière divine et qui lui enseignent à se rapprocher de Dieu. Après ces explications, on est parti ensemble au dojo.

En ce moment, le dojo, Sokyo Mahikari, était du côté des ex-locaux du groupe Walfadjri (situés à Sacré Cœur), près de la l’IPG (Institut privé de gestion). J’y suis allé et je me suis présenté. Je leur ai demandé pourquoi ma femme fréquente le dojo depuis des années sans mon autorisation et sans que je ne sois au courant ? D’autant qu’elle est mère d’enfants de bas-âge. M Djribril Diagne, l’un des responsables de Mahikali me répondit qu’il enseigne aux gens à aimer Dieu, à se rapprocher de Dieu et à faire du bien. Le dojo, selon lui, délivre des enseignements mais n’est pas une religion. Mais ce qui m’a choqué au dojo, c’est de voir des gens prier en faisant des incantations en Chinois ou en Japonais et en tapant des mains. Monsieur Sonko, responsable à Mahikari a tenté de me rassurer en me disant qu’il transmettait la lumière divine et qu’il était le relais spirituel entre les hommes et Dieu. Et que c’est un sage qui est au Japon qui est leur guide. Ses explications ne m’ont pas convaincu aussi, je leur ai signalé que je ne voulais plus que ma femme assiste à ces enseignements. Ils ont accepté.

Quand je lui ai interdit d’y aller, elle m’a dit qu’elle préfère divorcer et rester avec le dojo.

Quand je lui ai interdit de fréquenter le dojo, elle m’a fait tellement d’histoires que je n’ai rien compris. Je suis reparti voir les responsables du dojo Mahikari. Et je leur ai révélé que ma femme préférait divorcer que de quitter le dojo. Ils lui ont parlée et elle est restée quatre ans sans y aller. Là, nous avons vécu quatre années infernales ! Je ne reconnaissais plus ma femme. C’est comme si elle était possédée. Elle n’était plus elle-même. Elle était tout le temps absente. Je ne veux pas rentrer dans certains détails mais pendant quatre ans, on a vécu l’enfer à la maison. Elle était agressive envers moi parce qu’elle n’a pas supporté que je lui interdise le dojo. Elle ne me supportait plus ! Dès que j’entrais à la maison, elle explosait pratiquement. Au début, j’ai voulu comprendre. On ne brise pas un ménage sur un coup de tête. De plus, j’avais une dette envers elle, et en tant que musulman, je devais la protéger parce que c’est la mère de mes enfants. Avant qu’elle n’intègre le dojo, c’était une femme pieuse et attentionnée. Elle avait la joie de vivre. Ma femme était extrêmement croyante. Je me demande ce qu’ils lui ont fait pour qu’elle se métamorphose comme ça.

Aujourd’hui, si nos enfants prient régulièrement, c’est grâce à elle. Elle leur a inculqué la prière ! C’est son œuvre, mais il a fallu que le dojo entre dans la maison pour que tout s’effondre. C’est pourquoi, je suis prêt à monter une association pour la défense des personnes contre ces gens. Cela fait près de 20 ans que je leur demande d’arrêter de fréquenter ma famille parce que parfois, quand ma femme n’y va pas c’est quelqu’un du dojo qui vient chez moi. Je ne sais pas qui c’est mais ils ont de petits gestes qui me permettent de les reconnaître. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais ma femme est ancrée au dojo. Nos familles respectives ont tenté de la raisonner sans grand résultat. Alors, puisque mes enfants m’ont demandé de laisser leur maman fréquenter le dojo pour qu’ils aient la paix à la maison, j’ai accepté qu’elle fasse l’initiation.

« Je ne veux pas que mes enfants vivent une séparation »

Elle a fait l’initiation parce que je n’avais pas le choix. Soit elle faisait l’initiation, soit je risquais de la perdre pour toujours. Donc, elle a fait ses initiations même si je n’en voulais pas. A un moment de la vie, on n’a plus le choix, ce sont nos enfants qui nous guident. Donc, il fallait un consensus, les enfants ont pensé qu’il fallait la laisser au dojo. Nous sommes obligés de vivre la situation. Le dojo a tout chamboulé. Une fois qu’on entre dans cet univers, il est difficile d’en sortir. J’essaie de protéger ma famille, mais d’autres ont des familles en lambeaux. Certains ont perdu femme et enfants en fréquentant ce lieu de culte. Moi, j’ai voulu préserver ma famille et je ne veux pas que mes enfants vivent avec des parents divorcés. Personnellement, la séparation ne me dérange pas, au contraire. On vit séparés, on n’a plus de vie de couple depuis des années. Donc, aujourd’hui, si elle va au dojo cela ne me dérange absolument plus. La preuve, elle est sortie sans me dire où elle est va ? Je suppose simplement qu’elle est au dojo. Avec cela, ils me disent que les enseignements servent à rapprocher les familles ? Ce n’est que de la poudre aux yeux. Ce qui se passe à l’intérieur, ils ne le disent pas. Beaucoup qui ont cessé de le fréquenter deviennent comme des fous. A force d’y aller régulièrement, j’ai vu qu’il y avait toutes les classes sociales qui fréquentent le dojo. Il y a des ministres qui reçoivent soi-disant la lumière divine. Ils sont dangereux pour le peuple, la société et la religion.

« Je suis condamné à vivre cette situation »

Ma vie de couple est un échec mais je suis condamné à la vivre. On est uni pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes unis pour la vie. Là, ma femme essaie de se rattraper en étant très douce mais j’ai du mal à accepter qu’elle soit passée de musulmane pieuse à une adepte du Dieu Shu. A la limite, si elle était retournée à la chrétienneté, j’aurais pu l’accepter. J’en ai discuté avec des guides religieux, mais ils m’ont dit que cette pratique n’était pas acceptée par l’Islam. Le dojo a gâché ma vie. Il faut que l’Eglise et l’Islam réagissent. Il y a un moment, j’ai voulu rencontrer les défunts, Cardinal Hyacinthe Thiandoum et Serigne Abdoul Aziz Sy pour leur demander conseil, mais je n’ai pas pu le faire. Cet échec, c’est mon destin. J’accepte d’être fataliste sur ce point-là. C’est la volonté de Dieu. Ma femme n’écoute plus personne sinon les membres du dojo. C’est pourquoi, je m’adresse souvent à eux pour leur demander qu’elle m’avertisse au moins de ses fréquentations. Malheureusement, au dojo, les gens ne vous écoutent pas. Dès que vous arrivez, ils vous font un discours sur leurs enseignements. Ils font leur propagande. Pour vous convaincre, ils agitent qu’il y a des Imams et des Prêtres, moi j’y ai vu des ministres et des magistrats.

Aujourd’hui, je suis pour une table ronde publique entre érudits du coran, prêtres et les responsables du dojo. Devant la télé, devant le peuple sénégalais, pour qu’on sache réellement ce qui se cache derrière leurs enseignements. Ils sont plus de 80 mille adeptes au Sénégal. Il y a une journaliste qui m’a révélé qu’après avoir été renvoyés du Cameroun et du Gabon, ils sont venus finalement s’installer au Sénégal et en Côte d’Ivoire. A Abidjan, ils ont un temple et cela renvoie à une secte. Un temple n’est ni une mosquée encore moins une église. En tout cas, ils ont transformé ma femme. Ils m’ont volé ma femme. Je suis impuissant face à cette situation. On a une dizaine d’enfants charmants à qui elle a inculqué cependant les valeurs musulmanes. »

Boly BAH

lagazette.sn