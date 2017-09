Tweet on Twitter

Cela fait an jour pour jour que la Cour Suprême avait dit le droit en tranchant en ma faveur pour que je puisse humer l’air de la liberté après 7 mois de détention arbitraire.

En ce jour d’anniversaire de ma libération, mes pensées vont à l’endroit de tous ceux qui sont encore dans les liens de la détention, plus particulièrement au Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.

La paix, la force, le courage, la dignité, voila autant de valeurs et de vertus que je vous souhaite à tous. GARDONS ESPOIR.

Samba Thioub

Secrétaire Permanent de Rewmi