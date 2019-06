XALIMANEWS : Lr bilan est lourd. Quelque 4554 accidents de la circulation sont enregistrés en moyenne par an au Sénégal pour 550 pertes en vie humaines. Ces chiffres sont du ministre des Infrastructures terrestres et du Désenclavement. « Notre pays connait une recrudescence des accidents de la circulation qui ont atteint des proportions inquiétantes avec une moyenne annuelle de 4554 accidents et d’environ 550 pertes en vies humaines. Les accidents de la circulation engendrent des conséquences économiques, sociales et environnementales énormes qui atténuent les performances économiques du pays’’, a dit Youm accuse le comportement humain comme principal facteur de ces accidents.