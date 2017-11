Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’acte du jeune Boubacar a plongé tout le village de Kossanté (région de Kolda), dans un désarroi total. Le jeune homme, âgé de 28 ans, s’est donné la mort en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir. La raison ? Son père lui a intimé l’ordre d’aller au champ alors qu’il avait prévu de partir suivre un match de navétanes.

« Tu es libre d’y aller, mais si tu ne vas pas au champ, ne reviens plus à la maison », a prévenu le père du défunt. Ce dernier, qui tenait à se rendre au terrain, rétorque : « Je préfère me suicider que de ne pas suivre ce match ».

Des paroles qui seront plus tard traduit en acte. Car il sera retrouvé la gorge tranchée, baignant dans son sang. Il a été enterré hier, dimanche 12 novembre.