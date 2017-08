C’est avec un grand honneur et une profonde gratitude que je m’adresse à vous tous, suite à la confirmation officielle des résultats des élections législatives du 30 Juillet 2017. Nous acceptons avec humilité la vérité des urnes, et nous mesurons à sa juste valeur, la magnitude de la noble mission qui nous attend.

Je remercie le Président Macky Sall pour sa confiance, son soutien et son inspiration qui se résume à “conduire les dynamiques qui mènent au progrès et au bien-être de tous nos compatriotes.” Je voudrais également prendre un moment pour remercier et féliciter tous mes camarades qui ont présenté leurs candidatures à la députation dans la zone Amérique Océanie. Vous avez tous fait montre de patriotisme, d’engagement et de discipline; des vertus qui ont sans doute contribué à notre victoire et à celle de toute la Nation.

Je réserve des mots particulièrement chaleureux envers ma colistière, camarade et amie, Adja Sokhna Nogaye Mboup. Elle est une militante dynamique, engagée et disciplinée. Cette campagne aura permis de constater la valeur de son expérience politique, ses qualités de rassembleuse, son art oratoire et son engagement pour garantir le succès de la coalition Benno Bokk Yaakaar et la vision du Président Macky Sall. Je remercie du fond du coeur tous les militants de la Coalition BBY, les militants de la DSE-APR-USA sous la houlette des coordonnateurs de sections, les femmes, les jeunes, sans oublier les amis et sympathisants qui ont soutenu notre candidature, et qui semblent ainsi réceptifs à notre projet de société. Je félicite également les candidats et les candidates investis sur les autres listes. Ils ont tous battu une campagne honorable dont le seul et véritable leitmotiv était de défendre les intérêts de nos compatriotes. Maintenant que les élections ont vécu, nous leur tendons une main fraternelle et patriotique pour mieux servir notre cher Sénégal.

Par la grâce de Dieu et grâce à vos voix, je suis élu député de la Diaspora, sur la liste Benno Bokk Yaakaar, mais j’exercerai ma mission au nom de tous nos compatriotes qui vivent dans notre circonscription. Pour les besoins de cette cause, non seulement serons-nous à l’écoute de tout un chacun, mais également, nous nous évertuerons, en commun accord avec les 14 autres députés de la Diaspora, à accorder nos violons à l’Assemblée Nationale, pour mieux servir les Sénégalais de l’extérieur. Il va sans dire que nous aurons besoin de mettre en oeuvre une Plateforme de la Diaspora qui pourrait servir de Mémorandum pour mieux prendre en charge les intérêts matériels et moraux de nos compatriotes vivant à l’étranger. Il est clair que chaque région a ses propres spécificités qui nécessiteront une attention particulière, mais une concertation et des actions coordonnées pourront bien garantir de plus grands succès. A l’issue de ces joutes historiques, le poids et l’importance de la contribution multiforme des Sénégalais la Diaspora est reconnue et célébrée par la Réforme Constitutionnelle et l’élection des députés à eux dédiés. Ainsi, il s’avère nécessaire que cette mission historique soit réussie. C’est dans cette optique que nous nous engagerons à visiter tous les recoins de la circonscription, que nous écouterons et nous recenserons toutes les préoccupations de nos compatriotes pour être leur porte-voix à l’Hémicycle.

La mission est certes un défi immense, mais avec votre concours et votre soutien continu, nous contribuerons tous ensemble à l’Emergence de notre Nation. Vive le Sénégal!

Aboubacry Diallo

Député à l’Assemblée Nationale.

Diaspora Amérique Océanie