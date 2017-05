Abdou Guité Seck n’est pas content des autorités sénégalaises. En effet, face aux difficultés que vivent les jeunes artistes sénégalais, le musicien ne voit aucunement le soutien de l’Etat. «Franchement je ne sens pas un accompagnement de la part de l’Etat. Ils ne nous prêtent pas une oreille attentive en tant que jeunes. Par exemple, c’était la Croix et la bannière pour avoir un répondant au ministère de la Culture. Je pense qu’il n’y a que des sourds qui nous gouvernent», a-t-il indiqué dans les colonnes de L’Observateur.

Malgré ce manque de soutien, l’artiste signale qu’il y a beaucoup d’engagement chez ses collègues musiciens. «Il y a beaucoup d’engagement malgré les faibles moyens et le mal de la piraterie qui nous ronge sans cesse. Le Cd à peine sorti j’en vois une contrefaçon. Il n’y a pas d’accompagnement pour nous aider, nous jeunes, pour pouvoir émerger. Mais tôt ou tard on gagnera et rien ne me fera céder face à ma conviction.

setal.net