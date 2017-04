Tweet on Twitter

Presque officiel ! Après des jours de discussions et de conciliabules, le trio Abdoul Mbaye-Ousmane Sonko et Hélène pourrait voir le jour dans les prochaines heures. Ce, pour faire face à la mouvance présidentielle de Benno bokk yaakaar (Bby) lors du scrutin du 30 juillet.

La députée de Thiès, Hélène Tine qui, en effet, reste membre de Bby jusqu’à l’heure où ces lignes sont couchées, s’en éloigne, de plus en plus, depuis l’ouverture de quelques dossiers politico-judiciaires dont elle ne partagerait pas et la marche du pays sous le régime de Macky Sall.

A ce titre, rapporte la Rfm dans son édition de 12H, Hélène Tine est en route pour rejoindre deux autres “frustrés” du régime de Macky Sall: les anciens Premier ministre, Abdoul Mbaye et Inspecteur des Impôts et Domaines, Ousmane Sonko, radié de la Fonction publique pour “divulgation” de secrets d’Etat.

Mais ce dont Actusen.com est sûr et certain, en ces temps de tractations politiques à la veille du scrutin des Législatives du 30 juillet, la députée de Thiès, qui est à sa troisième Législature, est très courtisée. Car, plusieurs mouvements ou coalitions de Partis politiques veulent l’enrôler, eu égard à son parcours et son expérience politiques.

Actusen.com