XALIMANEWS- Invité à l’émission matinale de la Rfm, le responsable politique de l’Apr à Tivaoune / Diacksao, Abou Abel Thiam, a déploré les propos injurieux notés sur la toile ces derniers jours notamment avec l’enregistrement de la native d’Agnam qui s’en prenait à la communauté Wolof.

« Des propos injurieux d’où ils viennent, doivent être condamnés et leurs auteurs arrêtés», clame-t-il.

Selon le président du collège de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), une telle «irresponsabilité» peut déstabiliser tout un pays si l’on n’y prend pas garde.

« De tels propos sont plus grave qu’un enfant jouant avec des allumettes dans une pièce avec un matelas imbibé d’essence. Car, si le matelas prend feu, le sinistre pourrait ne causer du tort qu’à l’enfant, mais aussi à toute la maison. Mais des propos irresponsables vont impacter tout un pays», ironise-t-il.

Abou Abel Thiam exhorte par ailleurs les Sénégalais à à prendre conscience de la sensibilité que constitue le téléphone portable et à faire attention aux réseaux sociaux.

« Chacun avec son téléphone portable est journaliste car, pouvant publier des écrits, des sons ou des vidéos. Tous les Sénégalais sont toucouleurs, Wolofs, sérères, djolas… », conclut-il