L’affaire Souleymane Faye continue d’alimenter la polémique. Les internautes très en colère se défoulent sur les animateurs de la 2stv qui ont eu le culot d’inviter l’artiste chanteur dans l’émission « Tout est là » et de le ridiculiser en direct.

Reconnu pour son vécu dans l’espace médiatique et surtout dans la télévision où il a consacré plusieurs années de sa carrière, Adama Sow a crevé l’abcès en diagnostiquant le mal dans nos télévisions. Voici l’entretien téléphonique qu’il nous a accordé.

« Les journalistes et animateurs n’ont plus la culture de la télévision »

« On a recruté des gens qui ne sont pas préparés pour faire la télé. Aussi bien Tounkara que sa chroniqueuse n’ont pas préparé de fiches pour Souleymane Faye qui est l’invité de l’émission. Ce qui est inacceptable. En télé quand on a un invité tu prépares une fiche sur l’invité. On a l’habitude d’entendre tout le temps les animateurs et autres journalistes dire à l’antenne « pouvez vous vous présenter » cela ne se dit pas parce que c’est à toi de présenter ton invité aux téléspectateurs. Ils n’ont pas été formés, ils n’ont pas une culture de télévision. C’est le cas dans toutes les autres télés sauf à la Rts où toutes les émissions sont préparées avec rigueur ».

« On a crée des monstres à l’antenne et ça part dans tous les sens »

ça a démarré en 2010, lorsque la Tfm a commencé à recruter des mannequins. Cela s’est propagé dans les autres télévisions. Les filles sont recrutées sur la base de leur plastique.

Cela a crée une nouvelle race de présentatrices.Raison pour laquelle on entend n’importe quoi à la télévision. Le code a été cassé par les responsables de télévision. Ce sont eux qui ont installé le désordre sur nos chaines de télé.

« Souleymane Faye n’aime pas tout ce qui est matériel »

« Souleymane Faye n’est pas quelqu’un qui est obnubilé par le luxe. Ce n’est pas le genre de star qui achète un immeuble ou qui va se payer un range rover. Il n’aime pas l’argent.

Un jour on a acheté quelque chose avec beaucoup de millions chez Joe Ouakam. Ce dernier a appelé Oumar Sall pour lui demander d’aller remettre une somme de cet argent à Souleymane Faye. Arrivés chez lui, Souleymane faye a sorti un enveloppe de son véhicule pour demander à Oumar Sall de remettre tout l’argent à Joe Ouakam. c’est dire que Jules Faye n’est pas quelqu’un qui est matérialiste. Or depuis 2010 la télévision valorise le paraître le luxe. Les animatrices b’ont pas de culture professionnel elles s’intéressent plutôt au paraître. On a mis une pression sur les Sénégalais sur le « teki », l’argent facile, le paraître et le matériel et ça ce sont les médias qui l’ont crée ».

« Tounkara doit présenter des excuses publiques »

« Les gens ont été décus par Tounkara. Tounkara doit présenter des excuses publiques à Souleymane Faye et aux Sénégalais. Il n’avait pas le droit. C’est la réaction de Tounakara qui a choqué les Sénégalais parce qu’il a cautionné le comportement de Bijou. Il doit connaitre Souleymane Faye car il a une culture générale qui la lui permet contrairement à Bijou Ngone qui n’a pas ce bagage intellectuel.

C’est vraiment impardonnable pour Tounkara, car c’est un intellectuel or l’intellectuel c’est une torche qui éclaire qui ne doit pas piétiner ou humilier une icône de la musique comme souleymane faye »

senego.com