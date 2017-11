XALIMANEWS : Le nom des membres de la commission ad hoc de l’Assemblée Nationale pour la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall est enfin connu. Ce sont Aymérou Gningue, président du groupe Benno (majorite), Me Madické Niang, tête de file de Liberté et Démocratie (opposition), Awa Guèye et Seydou Diouf.

Ces derniers ont été choisis ce lundi 13 novembre, comme membres du bureau de la commission ad hoc chargée de se pencher sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député-maire de Dakar.

Le bureau est présidé par Aymérou Gningue. Dans ses fonctions, le président du groupe parlementaire Bby sera assisté de Me Madické Niang qui est le 1er vice-président et de Awa Gueye qui occupe le poste de 2e vice-président. Devenu de plus en plus incontournable au sein de l’hémicycle depuis qu’il est entré dans les bonnes grâces de Macky Sall, Seydou Diouf a été désigné rapporteur du bureau de la Commission ad hoc.