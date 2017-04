Après avoir remis aux avocats de Khalifa Sall dans le cadre de l’affaire de la Caisse d’avance de la Maire de Dakar, un avis selon lequel l’instruction était bouclée, le doyen des juges Samba Sall est aussitôt désavoué.

En effet, Me Ciré Clédor Ly et Cie, après réception, avaient 3 jours francs pour se prononcer avant le réquisitoire définitif du parquet. Mais surprise, apprend L’Observateur car la défense de Khalifa Sall n’a pas jugé opportun de faire patte blanche à cet avis. Et pour étayer leurs arguments, Mes Ciré Clédor Ly, Aïssata Tall Sall entre autres robes noires, ont mis dans la balance trois observations de taille de nature à rejeter cet avis.

D’abord, croit savoir le canard de la Médina, la Chambre d’accusation doit statuer sur la demande de l’annulation de la procédure déposée en date du 23 mars dernier.

Ensuite, la saisine sur le refus du procureur de la demande de liberté provisoire accordée par le doyen de juges reste pendante.

Enfin, selon L’Observateur, les avocats de Khalifa Sall exigent, avant tout “bouclage” du dossier, l’audition des prédécesseurs de leur client à la Mairie de la capitale à savoir : Pape Diop et Mamadou Diop. Un vrai travail de titan pour le juge Samba Sall.

(Source: igfm avec L’Observateur)