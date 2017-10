Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la Fédération Sénégalaise de Football indique que le sélectionneur national des lions, Aliou Cissé procédera à la publication de la liste des joueurs qui devront affronter l’Afrique du Sud en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018.

“La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe que le sélectionneur National, M. Aliou CISSE, rencontrera la presse le mercredi 18 octobre 2017 à partir de 10 heures à la Salle de Conférence du siège de la FSF, pour la publication de la liste des joueurs retenus en perspective de la double confrontation Afrique du Sud vs Sénégal du 10.11.2017 à Polokwane et Sénégal vs Afrique du Sud du 14.11.2017“, renseigne la FSF.

Pour rappel, les Lions de la Teranga sont en tête de leur groupe éliminatoire au Mondial 2018 avec un match en moins que le Burkina Faso et le Cap Vert. Les Sénégalais vont en effet rejouer le match aller contre l’Afrique du Sud le 10 novembre conformément à la décision de la FIFA.