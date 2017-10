Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Connu pour ses déclarations incendiaires Idrissa Seck s’était illustré par une sortie virulente contre ses ex-partisans qui avait claqué la porte pour le pouvoir.

Interpellé le 20 Mai 2014 en marge d’une rencontre avec ses militants du département de Rufisque sur les démissions en cascade qui secouait son parti, Rewmi, l’ancien Premier ministre sous Wade y voyait un «bon» signe du destin.

« Certainement le bon Dieu veut faire quelque chose, c’est pourquoi il a secoué l’arbre pour faire tomber ceux qui me fatiguait avec des sollicitations d’ordre matériel comme la dépense quotidienne», avait-il déclaré.

Avant de poursuivre : «Peut-être que le bon Dieu nous aime très bien et voudrait nous réserver une belle consécration, qu’il nous a débarrassé de certains alliés encombrants. Je suis entouré par une équipe de gens dont les convictions ne peuvent pas être broyées par la quête de privilèges. Qu’il s’agisse de privilège de pouvoir ou d’autre nature. Ce sont des gens dont les convictions sont vécues au jour le jour».

Avec la démission de Thierno Bocoum qui était un de ses plus proches collaborateurs, l’ancien maire de Thies osera-t-il tenir ce même discours ? Wait and see …