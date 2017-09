XALIMANEWS – Le nouvel homme fort de la compagnie aérienne Air Sénégal Sa, Philippe Bohn, a recruté un nouveau Directeur général adjoint : Jérôme Maillet, ancien de la compagnie aérienne nationale Congo Airways, aujourd’hui en faillite. Pour ce faire, le Français a dû annuler le contrat signé par son prédécesseur pour la nommée Virginie Seck, employée à Dassault aviation (France). Philippe Bohn a également suspendu les travaux du siège de la nouvelle compagnie sur le Boulevard Djily Mbaye.

Le gros salaire accordé à l’ex «Monsieur Afrique» d’Airbus, Philippe Bohn, pour son poste de Directeur général de la nouvelle compagnie aérienne, a créé un malaise dans l’administration d’Air Sénégal Sa. En effet, il perçoit trois fois plus que son prédécesseur, Mamadou Lamine Sow. Et pour ne rien arranger, le nouveau boss de Air Sénégal Sa a déchiré le contrat de Virginie Seck, signé par son prédécesseur. Cette tête bien faite avait été débauchée par l’ex-Dg, Mamadou Lamine Sow, de Dassault aviation où elle travaillait au département informatique. Voulant venir apporter son expertise à son pays, elle avait déposé un préavis de départ à Dassault Aviation (France), pour travailler à Air Sénégal Sa. Finalement, au moment où elle faisait ses bagages pour rejoindre Dakar, elle a reçu un coup de fil de la nouvelle Direction annulant son contrat. Le Dg Bohn a préféré recruter son compatriote, Jérôme Maillet, qui a quitté Congo Airways en faillite, comme Directeur général adjoint (Dga), avec un salaire supérieur à celui de l’ex-Dg, Mamadou Lamine Sow. Autre mesure prise par le nouveau Dg Bohn, l’arrêt immédiat des travaux pour le nouveau siège de la compagnie sur le Boulevard Djily Mbaye à Dakar. D’ailleurs, le sigle (Sa) risque de disparaître du logo de la compagnie aérienne, sur certaines affiches et articles, sur recommandation du nouveau patron, d’après des sources aéronautiques.

Sophie Ipend qui coordonne le travail de l’équipe de la nouvelle compagnie, est aussi bien entretenue, en termes de salaire et de confort. Décrite par certains comme une nièce du chef de l’Etat et de nationalité américaine, elle est supposée être la condisciple d’un sportif sénégalais au département d’Anglais de l’Université Cheikh Anta Diop. D’ailleurs, de très nombreux employés recrutés sous le magistère de Mamadou Lamine Sow sont en train de quitter la nouvelle administration Bohn. A titre d’exemple, la très dynamique Astou Ndiaye, chargée de la communication de la défunte Sénégal Airlines, a quitté pour monnayer ses talents ailleurs. En tout cas, le traitement de faveur dont bénéficiait l’ex-Dg de Sénégal Airlines, Edgardo Badiali et les nombreux expatriés qu’il avait recrutés, avaient précipité la faillite de l’ex-compagnie aérienne. Alors qu’il avait démarré avec deux Airbus, avant de louer un Atr. Par conséquent, Philippe Bohn, plus doué en matière de vente et de publicité d’avions, particulièrement en Afrique, devrait s’entourer de têtes bien faites en matière de gestion d’une compagnie aérienne, pour éviter les erreurs de ses prédécesseurs au Sénégal.

Source: L’Observateur