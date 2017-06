Tweet on Twitter

Limogé pour avoir déposé une liste parallèle à celle de Benno Bokk Yakaar aux législatives, Séga Camara brise le silence.

Le leader du Mouvement pour le de la construction, ne semble aucunement ébranlé par cette sanction du chef de l’Etat. Il est d’avis que cette mesure du Président de la République le laisse impassible.

«Ça ne me fait ni chaud ni froid que le président de la République me mette à la porte sans m’avoir édifié sur les motifs de cette sanction. Il se pourrait que cela soit d’ordre politique, mais Macky Sall ne peut pas décider de qui doit faire sa liste ou pas», a affirmé le désormais ex secrétaire exécutif du conseil national de la sécurité alimentaire. Il déclare qu’il n’a pas reçu de motif sur son limogeage.

M. Camara s’est voulu clair à l’endroit du Président Macky Sall: «Le mouvement pour le parti de la construction Mpc est né depuis 2007 et a pour ambition, comme tout parti qui se respecte, de conquérir le pouvoir. Le pouvoir ne se gère pas par la colère et la rancoeur», a-t-il balancé.

senego.com