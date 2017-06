XALIMANEWS- Tenu en échec par une équipe ougandaise pas très convaincante dans le jeu, le coach de l’équipe nationale du Sénégal se dit, pourtant, satisfait du contenu de la rencontre.

“C’est un match de reprise, difficile pour les joueurs dans un contexte particulier chez nous, le Ramadan mais moi, je suis satisfait du contenu de la rencontre. Nous avons eu des occasions de but en deuxième période mais il va falloir être plus “tueur” devant le but la prochaine fois. Nous allons continuer le travail et ce soir, il faut aussi rappeler que nous avons fait face à une bonne équipe de l’Ouganda qui a bien fermé le jeu” a déclaré le sélectionneur national, Aliou Cissé.