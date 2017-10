Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Nommé président de la Commission spéciale des Etudes, de la Planification et du Suivi de l’Evaluation des Politiques de Décentralisation, du Développement et d’Aménagement du Territoire au haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Aliou Sow tient à remercier le président Macky Sall par son soutien lors de la présidentielle 2019.

Le président du parti politique Mouvement des patriotes pour le développement (Mpd/Liggey) va bien participer à l’élection présidentielle qui aura lieu en 2019, mais pas en tant que candidat. L’ancien ministre de la Jeunesse, sous Wade, va se ranger derrière l’actuel président de la République et œuvrer à sa réélection. Dans un entretien avec L’Observateur, Aliou Sow explique pourquoi il ne combattra pas aux côtés de ceux qui veulent le départ de Macky Sall du Palais.

“J’ai accepté une nomination du chef de l’Etat au Hcct. Il m’a invité à participer à la mise en œuvre de sa vision présidentielle dans un domaine où j’ai capitalisé de l’expérience. Je commence à être co-responsable de sa gestion; J’ai accepté un décret nominatif signé par lui-même (…) Est-il aujourd’hui cohérent que je sois dans une institution, nommé par le chef de l’Etat et que j’agisse dans un groupe qui a pour ambition de faire tomber ce pouvoir et son œuvre ? Cela n’a pas de sens”, dit-il.

L’ancien leader des jeunesses libérales au Pds d’ajouter : “C’est un homme (Macky Sall) qui est arrivé au pouvoir sans ma contribution ni ma voix. Mon combat aurait réussi si c’est Wade qui était au pouvoir aujourd’hui et non Macky Sall. En dépit de tout cela, il a fait appel à moi, en me manifestant sa confiance, l’appréhende de la dimension symbolique de cette confiance. Je ne dois pas être peu reconnaissant”.