XALIMANEWS : Le débat gronde au sein du parti social-démocrate allemand.

Trois jours après l’échec historique des négociations visant à former un gouvernement entre la CDU-CSU d’Angela Merkel, les Libéraux du FDP et les Verts, la pression monte sur président du parti social-démocrate (SPD), Martin Schulz, qui doit rencontrer ce jeudi le président de la République, Frank-Walter Steinmeier.

Dans une décision prise à l’unanimité, ce lundi, la direction du parti a réitérer son refus de former à nouveau une grande coalition avec CDU-CSU, tout en affirmant ne pas craindre de nouvelles élections.

Par conséquent, de plus en plus des voix invitent Martin Schulz à assouplir sa position au nom de la responsabilité politique. Soit pour étudier une alliance avec les conservateurs, comme entre 2005 et 2009 puis entre 2013 et 2017, soit pour tolérer un gouvernement minoritaire de la CDU-CSU avec les Verts ou le FDP.