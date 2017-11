XALIMANEWS : Dans l’édition matinale de la Rfm, le ministre Aly Ngouille Ndiaye au micro d’El Hadj Assane Gueye, s’est exprimé au sujet du boycott annoncé de l’opposition à la rencontre du 21 novembre prochain.

Le ministre de l’Intérieur n’est pas du tout ébranlé par l’absence de certains partis politiques au dialogue.

« Vont-ils venir ou non, je ne peux pas en prédire. Ce que je sais, c’est que nous avons lancé les invitations officielles. Et je n’ai pas encore reçu une notification me signifiant qu’un tel ou un autre parti ne va pas participer. J’ai entendu dans la presse des déclarations qui sont faites par les uns et les autres. Mais, tout cela, on l’appréciera le 21 novembre prochain. Et je pense que de toutes les façons, la majorité sera au rendez-vous », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : «Ce qui est important, c’est que l’invitation soit faite par qui de droit, et que tout le monde soit appelé. Nous sommes prêts à aller à l’audit du fichier, jusqu’à l’audit du fichier électoral si telle est la volonté des partis politiques… Je pense que tout se discute autour d’une table».