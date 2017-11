Tweet on Twitter

XALIMANEWS : L’écurie de Fass ne veut plus du combat devant opposer son poulain, Papa Sow, à Ama Baldé de Pikine. Ce combat, mainte fois reporté, a été finalement fixé au 25 décembre prochain. Une condition était cependant attachée à la tenue de l’affiche à cette date : le versement à chacun des deux lutteurs, par le promoteur, d’une indemnisation de 2,5 millions de francs CFA au plus tard le 17 novembre. Assane Ndiaye n’ayant pas respecté cet accord conclu sous les auspices du Cng, Fass a décidé de tourner la page.

Dans une lettre adressée à l’instance dirigeante de la lutte, le camp de Papa Sow informe qu’il n’est pas concerné par la prorogation de l’ultimatum initialement fixé au promoteur. «Ce 28 novembre, indiquent les Fassois, nous avons encore appris par voie de presse qu’un autre arrangement entre le promoteur et le Cng repousse la date de 3 à 4 jours pour permettre au promoteur de respecter ses engagements.

Cet accord unilatéral ne nous lie pas et nous restons tenus par le protocole conclu devant le Cng.» Avant Fass, cette position était défendue du côté de Pikine. Dans un entretien accordé au journal spécialisé Sunu Lamb, Jules Baldé, frère d’Ama, a déclaré qu’ils ne sont plus partants pour cette affiche. Et que si celle-ci a capoté, «la faute incombe au promoteur».