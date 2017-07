La présidente du Conseil économique, social et environnemental était ce mardi à Diourbel au marché Ndoumbé DIOP où un incendie, qui a fait un mort, s’est déclaré vendredi dernier.

Occasion saisie par Aminata TALL, ancien maire de Diourbel, pour offrir 5 millions de francs CFA aux sinistrés. Pas de chèques encore moins d’enveloppes mais des liasses et des liasses de billets de cinq mille FCFA qu’elle a dégainées sous les yeux admiratifs de son poulain Malick FALL, maire de Diourbel et tête de liste départementale de la Coalition Benno Bokk Yaakaar.

En attendant, l’enquête, qui aurait pu déterminer les causes de l’incendie qui a tué un sapeur-pompier, est reléguée au second plan. Il est désormais question de reconstruction du marché.



walf.net