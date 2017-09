XALIMANEWS-Aminata Angélique Manga a réagi sur la Rfm, suite à sa nomination en tant que ministre de l’Economie Solidaire et de la Microfinance.

« J’ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie, beaucoup de surprise également. J’ai rendu grâce à Allah, exprimé mon immense gratitude à mes parents et exprimé une infinie gratitude et un remerciement sincère au Président Macky Sall pour la confiance placée à ma modeste personne et pour le privilège qu’il m’a accordée en me nommant à ce poste ministériel« .

Toutefois, sur les plans stratégiques qu’elle mettra en place pour son département, l’ex-journaliste de la Rts est catégorique.

«J’en mesure la portée et l’ampleur de la tâche. Je sais que ça ne sera pas un travail facile. Cela va être une tâche exaltante, mais je vais m’employer à travailler et à servir la nation, les populations et le parti. J’attendrais de m’installer pour mieux apprécier le département et définir les priorités pour pouvoir dégager les plans stratégiques », rassure-elle.

