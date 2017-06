Apple a publié la liste des appareils compatibles avec la onzième version de son système d’exploitation iOS. Et cette année, ce sont les iPhone 5 et 5C ainsi que l’iPad 4 qui sont recalés. Après l’iPhone 4S l’année passée, c’est désormais au bon vieil iPhone 5 de passer l’arme à gauche. Le téléphone, sorti en 2012, ne sera en effet pas compatible avec la nouvelle version d’iOS, le système d’exploitation qui propulse les iPhone et iPad. Sa version “low cost”, l’iPhone 5C, et la quatrième génération d’iPad sont également concernés.

Cette annonce n’a rien d’étonnant, selon les acteurs du marché. Avec iOS 11, dont voici toutes les nouveautés, Apple a signé l’arrêt de mort des applications 32 bits et par conséquent de ses derniers terminaux ne fonctionnant pas encore sous 64 bits, soit les appareils susmentionnés. Bien entendu, votre iPhone 5 ne s’arrêtera pas de fonctionner pour autant. Mais n’espérez plus mettre ses applications à jour. A terme, celles-ci finiront malheureusement par ne plus fonctionner. iOS 11 sera en revanche compatible avec tous les terminaux qui ont suivi l’iPhone 5s, le premier smartphone d’Apple à 64 bits.

Voici la liste complète des devices compatibles avec iOS 11: iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6 et 6 (Plus), iPhone 6s (Plus), iPhone 7 et 7 (Plus), iPad Pro, iPad mini 2/3/4, iPod touch 6G et l’iPad Air 1 ou 2. iOS 11 sera disponible pour le grand public à l’automne 2017.