Réuni en séance ordinaire, le 06 juin 2017, le Secrétariat exécutif permanent de BBY (SEP/BBY) « se félicite du dépôt, dans le calme et la sérénité, de la liste unitaire de BBY ».

Ce faisant, la coalition BBY « garde intact le bloc de la majorité présidentielle et gagne ainsi son premier pari, celui de se présenter, devant l’administration électorale et l’opinion publique, avec une seule et unique liste de candidats BBY. C’est là un acquis important au regard de la dispersion qui sévit dans les rangs de l’opposition », dit un communiqué parvenu à Ferloo.

« Désormais, lit-on dans ce document, la coalition BBY doit gagner un deuxième pari consistant à faire bloc autour de ses candidats, de manière solidaire et résolue, avec pour seul objectif de sortir victorieux de joutes électorales à venir. Cela appelle de chacun et de chacune des militants de BBY une pleine conscience de l’enjeu politique de ces élections : donner au Président Macky et à son gouvernement les moyens de poursuivre les politiques économiques et sociales porteuses d’émergence et de bien être pour les populations depuis 2012 ».

Et de poursuivre : « C’est, armés d’une telle conscience que les militants et militantes pourront maîtriser leurs frustrations, taire leurs déceptions et cultiver l’esprit d’équipe, faire preuve de discipline et de don de soi pour le projet collectif. Ainsi pourra être renforcée la dynamique unitaire afin que toutes les forces de la coalition BBY puissent se mobiliser comme un seul homme autour de la liste BBY pour le triomphe de l’objectif commun : remporter largement les législatives de juillet 2017 ».

Dans cet esprit, le SEP « exprime toutes ses félicitations au Premier Ministre, Mahammad Boun Abdallah DIONE pour la confiance placée en lui par le Président de la coalition BBY en le choisissant comme tête de liste devant conduire l’équipe gagnante des candidats de BBY dans les prochaines élections et appelle tout BBY à le soutenir ».

Dans le contexte de pré-campagne électorale, le SEP « félicite chaleureusement les femmes de la coalition BBY pour la réussite de la Conférence religieuse organisée et marquée par une magnifique mobilisation rehaussée de la présence du Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne tête de liste nationale de BBY ».

