Monsieur le président vous êtes le gardien de la constitution et protecteur des arts et des artistes de cette même constitution .

Le procureur de la république ne saurait agir autrement pour se défendre lui contre la vague protestataire de nos compatriotes face à certains dérapages qui n’ honorent point notre nation si riche en valeurs culturelles qui fondent et fécondent le patrimoine sénégalais.

Monsieur le Président de la république Macky Sall, c’est à vous que je m’adresse dans cette année que vous venez de dedier à la culture .

Amicolé Dieng est malade depuis des années et souffre d’un handicap mental qui a fini de remettre en cause sa si brillante carrière musicale. C’ est celle ci que vous venez de mettre une seconde fois derrière les verrous dans un contexte particulière de la vie d’un artiste qui a perdu toute sa verve et qui se retrouve dans les réseaux Watshap malgré son image de star née.

Monsieur le Président ,

Le dernier album de Amicolé Dieng sorti le 22 Mai 2013 Rythmée de salsa, funk, afro bits en plus du Mbalax , « Maturité » compte onze titres sur lesquels, Amy Collé rend hommages au Prophète (Naby), à ses fans, (Fans yi), à « la fierté de l’Afrique qu’est Nelson (Mandela), aux hommes (Sargal Goor). Ce, après son houleux divorce d’avec son ex-mari qu’elle a accusé de « trahison » et qu’elle dénonce dans « Sama choix.

Monsieur le Président,

C ‘est une femme qui souffre de déception et d’exploitation à cause de son handicap que vous venez d’arrêter par le procureur de la république pour atteinte au chef de l’État gardien des Artistes et des Arts.

De surcroît vous devez au devoir de la protéger vue sa situation d’extrême vulnérabilité.

Monsieur le Président de la République pardonnez l’Artiste musicienne dépressive et déçue par la vie sentimentale.

Pour finir Excellence,

Je formule une seule requete et je sais que vous allez le faire , je vous demande non seulement la libération de la star Amicolé Dieng ; mais je sollicite un soutien et un accompagnement pour cette musicienne du prophète Mahomet ( Psl).

Monsieur le Président de la république , avez vous un conseiller culturel ? Une telle arrestation est une atteinte à nos valeurs culturelles fondées sur le YEURMENDÉ .

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé

Président du Parti politique MCSS FULLA AK FAYDA

Et de l’Observatoire de la musique et des Arts du Sénégal

( Omart )