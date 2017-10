XALIMANEWS : Carlos Nuzman, président du Comité olympique brésilien et du comité d’organisation des Jeux de Rio, soupçonné d’avoir acheté des voix pour obtenir les JO 2016, a été arrêté ce jeudi, a indiqué la police brésilienne.

Pendant qu’une partie du peuple sénégalais forme un comité pour soutenir l’ancien président de l’instance dirigeante de l’athlétisme mondial, le développement des faits continuent de l’enfoncer avec son fils. L’arrestation, jeudi du président du Comité olympique brésilien n’est pas une bonne nouvelle pour les Diack.

Accusé par la police fédérale brésilienne d’être l’élément central d’un réseau de corruption ayant permis à la ville de Rio d’obtenir les Jeux Olympiques, Carlos Nuzman a vu sa villa située dans le très chic quartier de Leblon, être le théâtre d’une opération conjointe des représentants français de la police et de la justice, dont le célèbre juge anti-corruption Reynaud Van Ruymbeke. Au même moment, les autorités françaises passaient au crible le domicile d’un intermédiaire brésilien installé en France, dans le cadre d’une enquête ouverte en 2015 en France sur les soupçons de corruption dans les élections de Rio-2016 et de Tokyo-2020.

La justice brésilienne soupçonne l’ex-gouverneur de Rio, Sergio Cabral d’avoir été le cerveau de cette opération qui aurait eu pour but le versement de pots de vin, pour un montant de deux millions de dollars à Papa Massata Diack. Selon Libération, les enquêteurs français ont mis la main sur des mails qui attestent que Pape Massata Diack mettait la pression sur les Brésiliens afin qu’ils passent à la caisse.

Ces mails explosifs qui enfoncent les Diack

“Nous sommes le vendredi 11 décembre 2009 et ma banque, la Société générale du Sénégal n’a pas encore reçu de transfert de SWIFT. J’ai essayé de parler à Léoardo Gryner à plusieurs reprises, mais il n’y a pas eu de réponse. S’il peut confirmer 100% que les transferts ont été effectués dans mes adresses à Dakar ou à Moscou (BSGV) [Banque Société Générale Vostok]”, a écrit Massata dans un mail. Léonardo Greyner, qui est le bras droit de Nuzman a également été arrêté.

Un autre mail envoyé par Pape Massata Diack au président Nuzman est encore plus révélateur “[…] Je me réfère à vous pour résoudre ce problème. Nous avons rencontré de notre côté toutes sortes d’embarras pour ceux qui ont fait confiance à notre engagement à Copenhague. Donnez-moi une position officielle et définitive et définitive quant à la manière dont nous pouvons résoudre ce problème avec satisfaction de toutes les parties. Veuillez accepter les excuses et le message d’amitié de mon père [lamine Diack]”.

Des courriels qui ont été versés par le juge fédéral brésilien dans son ordonnance réclamant le mandat de dépôt contre Nuzman, mais aussi contre son bras droit Léonardo Greyner. D’autant plus que le 2 octobre 2009, deux mois après le choix porté sur Rio pour organiser les JO, Greyner a envoyé un mail à Pape Massata pour s’excuser du retard dans “la réalisation de la dernière partie de notre accord”, ajoutant que le “parrain” pour “cette dernière partie” de l’accord “a des problèmes avec son transfert et nous essayons de l’aider”.

Le procureur de Rio, Rodrigo Tiumoteo a expliqué en conférence de presse que “Carlos Nuzman et Leonardo Greyner ont eu des conversations très franches, où étaient précisés des montants qui devaient être versés sur des comptes”