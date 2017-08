A la veille des élections de 2012, les jeunes de Y’en a marre et un certain Barthélémy Dias ont copieusement insulté le Président Wade devant tous les leaders de l’opposition d’alors arrivés aux affaires aujourd’hui, pour l’essentiel D’entre eux. L’année dernière, Niagas a proféré des injures graves à l’intention de la première Dame. Avant eux, le Président Diouf s’était fait insulté terriblement. A chaque fois, des gens se sont levés pour justifier ou montrer leur adhésion à ces ignobles actes.

Le silence complice et coupable des opposants d’hier devenues des gouvernants aujourd’hui, a fini de faire croire à certaines personnes que ces inacceptables propos s’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression. C’est peut être ce qui a poussé aujourd’hui ces personnes à démontrer la seule chose qu’elles savent faire : étaler leur indiscipline et leur insolence dans l’espace public. Du coup, elles édifient tout le monde sur la nature de l’éducation qu’elles ont reçue en famille. Une personne bien éduquée n’insulte jamais, même en privé, à plus forte raison publiquement, de surcroît à des autorités.

La question que beaucoup de personnes se posent est de savoir pourquoi certains sénégalais veulent à tout prix se distinguer si tristement et de façon si vulgaire ? Mais le plus grave c’est le fait que certains sénégalais font l’apologie de ces terribles dérives. Il faut arrêter ces irresponsabilités avec des sanctions exemplaires, sans cruauté inutile ni faiblesse coupable. Le problème ce n’est pas Macky. Il s’agit de nos valeurs qu’il ne faut jamais piétiner. Personne n’a le droit d’insulter personne. Nos valeurs ne s’accommodent pas avec la liberté d’expression, surtout celle insultante. La liberté d’expression c’est juste le fait de dire ce que l’on pense sur la marche de sont pays en formulant des avis/conseils ou critiques, même sévères.

Si on laisse continuer ces grotesques errements qu’on veut ériger en règle, c’est tout le monde qui en pâtira. Ceux qui insultent les autres ont des parents et des personnes qui sont autour d’eux qu’ils n’insultent jamais. Et si jamais quelqu’un s’aventurait à les manquer de respect, ce serait la fin du monde. Et pourtant il arrive que ces personnes sur la tutelle de laquelle ils se trouvent rencontrent parfois des difficultés pour s’acquitter convenablement de leurs responsabilités familiales. Pourtant, ils ne les insultent pas. Je ne défends pas un régime ou des hommes. Je cherche à contribuer à protéger ce que nous avons de plus précieux. Personne n’a le droit de violer cette parcelle de fierté et de richesse culturelle qui nous reste. Nous devons rester des sentinelles de notre culture au lieu de cautionner sa démolition par des personnes totalement irresponsables. Nous avons la responsabilité de transmettre ces valeurs à nos enfants et petits enfants. Ni la démocratie, encore moins la liberté de presse ne doit couvrir ces faits. Leurs auteurs doivent être traqués et punis partout où ils se trouvent. Ce n’est pas parce qu’on l’a dit à Wade qu’il faut le dire à Macky ou à quelqu’un d’autre.

Falilou Cissé

Conseiller en développement communautaire

77 689 79 44