XALIMANEWS – L’architecte, Pierre Goudiaby Atepa, n’est pas prêt d’oublier sa matinée d’hier.

Pour cause, le défenseur du littoral a été violenté par un vigile de l’hôtel Terrou bi.

A en croire l’architecte, par ailleurs, président de Sos Littoral, il était sur la corniche avec une équipe de télévision pour un reportage sur le lotissement irrégulier de littoral, c’est ainsi qu’un vigile de l’hôtel est venu lui intimer l’ordre de quitter les lieux et de cesser toute prise de vue, avant de le bousculer et confisquer son téléphone.

Suite à cela, Atépa a fait appel à un huissier qui est venu sur les lieux pour faire le constat des actes de violences et voie de fait.

Affaire à suivre…