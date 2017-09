XALIMANEWS-Des embarcations d’un nouveau genre permettent de nettoyer l’environnement et de sauver des arbres. Reste à convaincre pêcheurs et touristes d’y embarquer.

La plage de Londji, près de Kribi, cité balnéaire située dans le sud du Cameroun, quelques pêcheurs observent avec inquiétude la « nouvelle » pirogue qui tente de braver les vagues déchaînées. « Une pirogue construite en bouteilles en plastique, c’est incroyable ! Je n’imaginais pas que c’était possible », s’exclame Paul, pêcheur depuis plus de dix ans.

A bord de la « première pirogue 100 % écologique » du Cameroun, Ismaël Essome pagaie pour convaincre les derniers sceptiques. « Je n’ai pas peur des vagues, sourit-il au bout d’une dizaine de minutes de démonstration dans la mer. Cette pirogue est très solide, elle peut vous emmener n’importe où. J’avais tellement rêvé de la construire. »

Retour en 2011. En rentrant de l’université, Ismaël Essome est surpris par une forte pluie. En trente minutes, son quartier est inondé… de bouteilles en plastique. Le jeune homme prend la résolution de s’attaquer à ce « fléau ». Après son diplôme d’ingénieur halieute en gestion environnementale, il trouve du travail dans une ONG internationale, où il s’occupe du littoral camerounais.

«Structures flottantes »

Le « fléau » aurait pu disparaître après que les ministres camerounais du commerce et de l’environnement ont signé, en octobre 2014, des arrêtés interdisant les emballages non biodégradables sur l’ensemble du territoire. Selon ces documents, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits liquides conditionnés dans des bouteilles en plastique doivent assurer leur recyclage après usage. Las, trois ans plus tard, des millions de bouteilles polluent toujours les cours d’eau, drains et villes du pays.

« J’ai commencé à me dire que si, ailleurs, on pouvait faire des structures flottantes avec des bouteilles, des conteneurs et des fûts, peut-être qu’on pouvait faire une plateforme avec des bouteilles, se souvient le jeune homme. Je me suis mis à attacher ces bouteilles et je me suis dit : “Et si on faisait une pirogue ?” »

Ismaël Essome démissionne pour se consacrer à ce projet fou. Il crée son association, Madiba et Nature, spécialisée dans la conservation de la nature et l’économie circulaire. Accompagné de son neveu, il sillonne les rues pour collecter les bouteilles.

« Au début, il a fallu trouver la forme et le bon fil avec lequel attacher les bouteilles. Nous y avons mis des jours et des jours. Après, on a fait des tests entre Douala, notre base, et les plages. On a fait des modifications. Nous sommes toujours en train de nous perfectionner », explique Ismaël Essome.