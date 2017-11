XALIMANEWS : Mis en examen et écroué pour corruption et blanchiment d’argent et capitaux, cheikh Tidiane Gadio devra à nouveau faire face à la Cour fédéral de New York, après une audience marquée par des incidents entre ses avocats et les procureurs, mercredi dernier. L’audience aura lieu aujourd’hui à 15 heures, heure new yorkaise.

Ainsi, rapporte Libération, l’ancien ministre des affaires étrangères pourra espérer bénéficier d’une libération assortie d’une assignation à résidence. Et cela, même si le magistrat Nathaniel Fox a fixé cette caution à un million de dollars.