Une rumeur fait état d’une audience en catimini accordée à Farba Senghor et Papa Samba Mboup au Palais par le président Macky Sall. Les élèves et étudiants libéraux ont sorti un communiqué pour tirer à boulets rouges sur leurs ex-frères de parti.

Le Mouvement des élèves et étudiants libéraux rue dans les brancards et accusent leurs ex-frères de parti d’avoir été au Palais pour recevoir leur “effort de guerre” contre le PDS et la grande coalition, “Mankoo Taxawu Senegaal” qui suscite la peur dans la majorité présidentielle. Une tentative vouée à l’échec, selon le Meel, car portant les germes de la destruction même de Benno Book Yaakaar. Et les camarades de Victor Sadio Diouf de demander à Farba Senghor et Papa Samba Mboup de se dévoiler au grand jour en reconnaissant travailler pour le compte du pouvoir au lieu de soutenir le contraire.

“Le MEEL exhorte enfin ses membres et sympathisants à relever correctement le défi de la sensibilisation pour permettre aux sénégalais de comprendre le but de la coalition afin de retrouver l’espoir perdu avec le régime inopérant de Macky SALL. Un pouvoir aux abois inconfortablement adossé sur une coalition qui s’effrite de jour en jour.”, ajoute le communiqué.

Xalima, La Rédaction