XALIMANEWS : L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané est classé 23ème parmi 30 joueurs finalistes pour le Ballon d’or 2017. L’attaquant sénégalais vient ainsi d’obtenir le meilleur classement pour un joueur sénégalais depuis Elhad Diouf et Pape Bouba Diop en 2002.

Il est placé devant Radamel Falcao (24e), Karim Benzema (25e), Jan Oblak (26e), Mats Hummels (27e), Edin Dzeko (28e), et Dries Mertens ex aequo avec Philippe Coutinho (29es).

Brillant en club et en sélection depuis quelques années, Sadio Mané récolte logiquement les fruits de ses efforts, et boxe désormais dans la cour des grands.