Sur les ondes de la radio Sud FM aujourd'hui, Barthélemy Dias était l'invité de ''diano bi''. Il est revenu sur la procédure judicaire enclenchée contre Ousmane Tanor Dieng, et dédaigne l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall.



Barthélemy Dias ne badine pas avec les textes. Le secrétaire national adjoint à la vie politique, a déposé une plainte au niveau du juge des référés pour violation des textes lors du 15e congrès ordinaire du Ps. Et ce, conformément aux statuts et au règlement intérieur adoptés lors du 14e congrès tenu en 2007. Lors de ses assises socialistes, certaines réformes ont été adoptées, notamment la suppression du Conseil national, la réforme du bureau politique, organe devant se charger de l’application et de la mise en œuvre des décisions prises par le comité central, entre autres instances.

Barthélémy Dias reproche à Ousmane Tanor Dieng de prendre des décisions engageant le parti, en dehors des instances régulières qui ne sont pas convoquées, depuis deux ans au moins. Pour le ‘’bad boy’’ cette plainte est légitime et « aucun juge ne peut l’a débouté ».

Sur le dialogue, il estime tout simplement qu’il « existe suffisamment d’hommes politiques et de journalistes à la présidence avec qui Macky Sall peut dialoguer ».