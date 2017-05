Une révélation de taille qui va certainement défrayer la chronique. Le maire de Sacré Coeur-Mermoz à la tête d‘une forte délégation de la coalition “Mankoo Taxawu Senegaal”, soutient que neuf partis de la mouvance présidentielle vont rejoindre le camp de l’opposition. Il a également révélé qu’il est en contact permanent avec Karim Wade.

Barthelémy Dias avertit que la prochaine législature, contrairement à ce que les gens pensent, ne sera pas à même de répondre et régler toutes les attentes. “Ce sera une legislature juste de deux ans d’exercice, une assemblée de transition qui sera certainement dissoute en 2019 quelle que soit le candidat élu qui sera élu. Par conséquent, il ne sert à rien de camper sur les positions”, dit-il.

Et M. Dias, de souligner: “Wade n’était pas un homme méchant, je parle en connaissance de cause. Il m’est arrivé à plusieurs reprises de le combattre, de l’attaquer, mais quand il s’est agi pour ses proches de m’arrêter et de me mettre en prison, il s’est toujours opposé”. Il informe, par la même occasion, qu’il est en contact permanent avec Karim Wade.

“Nous avons tous, le même objectif qui est de faire partir Macky Sall. Cette semaine, vous verrez une bonne partie de Benno Bokk Yaakaar rejoindre la grande coalition Mankoo Taxawu Senegaal”, lance le camarade de Khalifa Sall avant de confirmer la marche de l’opposition du 13 mai prochain.

