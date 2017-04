Tweet on Twitter

Barthélemy Dias, en tournée départementale à Tivaouane, a demandé samedi aux Sénégalais, à l’étape de Fass Boye, de « s’inscrire massivement sur les listes électorales » afin d’imposer à Macky Sall la cohabitation.

« Cette cohabitation qui est inévitable, incontournable, et qui est une expérience que le peuple sénégalais va vivre pendant 24 mois, cette cohabitation pour laquelle nous travaillons, va nous permettre, en tant que peuple sénégalais, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir exercer un pouvoir conféré par la Constitution », a soutenu à Fass Boye, sur Sud Fm, le maire de Sicap-Mermoz-Sacré-Cœur.

Entre autres, le député socialiste a exhorté les Sénégalais à « se donner la main », car ajoute-t-il, « Macky Sall aura une part de pouvoir, nous aussi nous aurons une part de pouvoir. Nous demandons au peuple sénégalais de se dresser comme un seul homme et faire face à cet homme ».

Ce meeting de clôture, organisé par la Jeunesse pour la démocratie et le socialisme de Babacar Diop (Jds), a aussi permis à M. Dias d’épiloguer sur l’emprisonnement de Khalifa Sall, Bamba Fall et Cie, non sans taxer le président Sall de vouloir « assassiner la démocratie sénégalaise ».

