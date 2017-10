XALIMANEWS : L’AS Douane a remporté ce dimanche la 40ème édition de la Coupe du Sénégal en battant le Dakar université club (62-48). Vainqueurs du National 1 masculin, les Gabelous réalisent le doublé.

Dans le premier quart temps, les deux équipes tentent de marquer leur territoire. Et c’est l’AS Douanes qui mène les débats en menant (13-5) à moins de trois minutes de la fin du quart temps. Les Gabelous remportent cet acte (15-9). Les « Etudiants » essaient de refaire leur retard dans le 2e quart temps. Ils reviennent à deux points (20-22). Il reste quatre petites minutes à jouer avant la mi-temps. Le Duc met l’accent sur le jeu intérieur, secteur où l’AS Douanes est apparemment faible avec une absence de réaction aux rebonds. Les Gabelous gardent la main (30-24) à la pause. Mené lors deux premiers quarts temps, le club estudiantin revient dans la partie et égalise au terme du 3ème quart temps (43-43). Les hommes de sir Parfaito Adjivon ont inscrit 19 points dans ce quart contre 13 pour ceux de Mamadou Guèye « Pabi ».

Il reste 5mn dans cette partie et l’AS Douanes est devant (50-44). Roi de la saison 2016-2017, Louis Adams a attendu le money-time pour inscrire ses trois premiers points. Il reste 2mn à jouer et l’AS Douanes est largement devant (54-44). Les Gabelous l’emportent (62-48) et décrochent leur 6e trophée dans ces joutes après 2000, 2004, 2006, 2011 et 2012. Pour sa part, le Duc devra encore attendre pour étrenner son premier titre dans cette compétition.

Sport221