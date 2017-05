Tweet on Twitter

La responsable Apériste Ndèye Ndiaye “Atlanta” était dimanche dans sa base de Boucotte où elle présidait une série d’activités dans son fief de Ziguinchor. Sur place, elle a saisi l’occasion pour annoncer sa candidature à la candidature de Benno Bok Yakaar pour ces prochaines joutes électorales dans le département de Ziguinchor. «Je suis candidate à la députation d’autant plus que je suis femme de développement, et j’ai soutenu le président surtout pour son développement économique. Raison pour laquelle, je pense qu’à mon avis, au niveau de l’hémicycle, il faudrait que le développement soit présent pour être pris en compte. Nous devons participer à la décision et surtout participer aux débats afin que notre développement puisse être sur les bons rails », justifie-t-elle sa décision de présenter sa candidature.

A titre d’exemple, cette femme connue dans les actions de développement cite la flambée des prix de la noix de cajou en Casamance. « Est-ce que nos femmes qui s’activent dans le développement seront en mesure de pouvoir acheter ces cajous et pouvoir les transformer ? Celles qui ont des unités ne sont pas soutenues. Il faudrait qu’on puisse, en dehors en plus de senelec qui doit se prévaloir pour que ces femmes-là aient le courant, qu’on puisse développer le salaire. Nous avons des femmes qui sont choisies lors de la journée internationale de la femme, mais après cette distinction, elles ne sont pas soutenues » plaide, Ndèye Ndiaye dans Flashinfos.net

A cet effet, la candidate déclarée pour le compte de Benno Bok Yakaar exhorte le gouvernement, et demande aux politiciens, aux cadres de la région sud de s’unir au-delà de la politique, au-delà des clivages pour travailler la main dans la main à faire décoller la région.

« Si je suis candidate c’est pour pouvoir défendre une véritable politique de développement en faveur principalement des femmes. Parce que je fais partie des gens qui pensent que la candidature ne dépend pas seulement du parti. Le parti, c’est une organisation, mais il y’a l’engagement personnel de pouvoir défendre et poser les réelles questions pour le développement de notre région ».

« Je soutiens l’appel à l’unité de Benoit Sambou et je vais y travailler »

Réagissant positivement à l’appel à l’unité du ministre-conseiller, Benoit Sambou, Ndèye Ndiaye “Atlanta” compte travailler à soutenir cette dynamique unitaire. « Je souscris à l’unité. Je soutiens le ministre Benoit Sambou dans son appel à l’unité et je vais travailler dans ce sens pour qu’on puisse arriver à nos fins. Parce qu’on ne peut rien faire dans la division. Le président de la république prend notre région comme zone prioritaire, c’est à nous les républicains d’être ensemble pour développer son programme. On ne peut pas être dans le pouvoir et que la préoccupation des populations, n’est pas pris en compte »

Flashinfos.net