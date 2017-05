XALIMA NEWS – Le ton est donné ! On ne bouge pas. C’est finalement un grand rassemblement, entre petits meeting improvisés et retrouvailles célébrées, dans une ambiance qui atteint son paroxysme. La grande marche de Mankoo Taxawu Senegaal, ce vendredi, semble plus convenir aux militants, venus des quatre coins du pays, pancartes et autres arsenal en bonne place, pour donner main forte à leurs leaders. À l’occasion, une tribune est aménagée pour accueillir les différentes figures de l’opposition, assaillis par les militants. Pendant ce temps, les journalistes n’arrivent pas à accéder à la tribune principale pour prendre leurs déclarations. Néanmoins, un grand meeting de Mankoo est annoncé pendant cette manifestation.