Le président Macky Sall a pris la résolution d’arrêter les assemblées générales d’investiture pour régler la problématique de la violence qui émaille ces assemblées. Le président s’est adressé aux militants, responsables et leaders à travers une circulaire parvenue à notre rédaction.

« J’engageais tous les leaders, responsables et militants de notre coalition à faire prévaloir la concertation, le consensus et l’équité, comme principes en vue des investitures pour les législatives, et à bannir la violence sous toutes ses formes, verbales, physiques, morales, dans le processus de notre engagement politique, citoyen et républicain » déclare le président.

« Mais, au vu de quelques incidents regrettables notés lors des assemblées générales d’investiture tenues récemment, force est de reconnaître que certains camardes semblent ignorer totalement notre appel pressant et légitime, et adoptent un comportement très préjudiciable à la dynamique unitaire de la coalition. Pour préserver la dynamique de victoire, j’ordonne la suspension immédiate de toutes les assemblées générales d’investiture prévues, et vous invite à rester à l’écoute de la conférence des leaders, qui mènera, dans les meilleurs délais, les concertations nécessaires« , précise-t-il

Il conclut en exhortant ses partisans à faire preuve de solidarité et de dépassement afin d’augmenter la chance de gagner ces élections législatives.

senego.com