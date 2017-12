Tweet on Twitter

XALIMANEWS : pour faire de 2018, une « année sociale », Mohammed Bounn Abdallah Dionne compte bien s’acquitter de cette tâche. Hier lors de sa déclaration de politique générale, le Pm a annoncé que 400 000 ménages ont été ciblés dans le programme de la Bourse de sécurité familiale. Ceci, dans le but d’aider d’avantage les familles et leurs enfants à bénéficier d’une couverture sanitaire adéquate et d’une bonne éducation, pour sortir du cycle de la pauvreté.

Toutefois, pour assurer un meilleur ciblage des interventions dans le cadre des filets sociaux, le chef du gouvernement, révèle Vox populi, a informé qu’un registre national unifié a été mise en place. Afin de permettre aux ménages les plus vulnérables d’accéder de façon équitable et transparente aux prestations.