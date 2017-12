Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Après 29 ans de service à la mairie de Dakar, la secrétaire du Daf Mbaye Touré, Fatou Traoré s’est retrouvé empêtré dans l’affaire dite la caisse d’avance.

Face au doyen des juges la dame a fait des aveux troublants. Elle avoue avoir fourni à son patron l’entête du Gie familial, Keur Tabbar, pour fabriquer des fausses factures et permettre ainsi le décaissement mensuel de 30 millions de FCFA remis à mains propres à Khalifa Sall. « Il y a un comptable chargé des documents justificatifs de la caisse d’avance de la ville de Dakar. Il s’appelle Yayi bodian. Un jour, ce dernier est venu me demander de lui prêter l’entête du Gie de mon frère sans autre précision pour justifier la caisse d’avance. Et j’ai accédé à sa demande », confesse-t-elle dans les colonnes du journal Libération.

Des allégations battu en brèche par le nommé Yayi Bodian qui affirme s’être adressé à la demande sous la demande de Mbaye Touré. « J’établissais les factures que je signais moi-même. Et il n’y a jamais eu de livraison de mil ou de riz. Je n’étais pas conscient d’être entrain de commettre du faux ».