Hugo Broos n’est plus le sélectionneur du Cameroun, moins d’un an après avoir remporté le titre à la Coupe d’Afrique des nations (CAN). L’ancien international belge (65 ans) paye les mauvaises performances du pays, que ce soit à la Coupe des Confédérations ou à travers l’échec à se qualifier à la prochaine Coupe du monde. Broos espérait, lui, poursuivre au moins jusqu’en 2019 avec sa sélection, année pendant laquelle le Cameroun organisera la CAN

