XALIMANEWS – La campagne bat son plein dans la capitale du Saloum.

A l’instar des autres localités, les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Kaolack ont entamé la campagne dans la division.

En effet, la tête de liste de la coalition présidentielle a démarré sa campagne par l’installation d’une coordination départementale dirigée par le maire de Thiompy, Alexandre Ngom.

Quant à l’autre camp coordonné par le ministre Diène Farba Sarr, il a été accueilli par les populations des zones inondables telles que Kahone et Abattoirs. Dix motopompes avec des tuyaux de plus de 610 mètres, 1000 litres de carburant et des camions hydro-cureurs, ont été offertes aux habitants de ces localités.

Adji Mbergane s’est, à son tour, activée dans l’installation d’un comité électoral dans son quartier. Un moment fort pour la candidate d’appeler à l’union des cœurs pour une victoire éclatante de la mouvance présidentielle dans le Saloum.

Même climat dans le département de Nioro où le maire socialiste, Aly Mané a accueilli les investis de BBY, à l’exception du président du conseil départemental de Nioro, Momath Ba.