« Je suis désolé de vous dire que lorsque je faisais partie du Comité exécutif, il n’y avait pas de séparation des pouvoirs entre – l’organe judiciaire, l’exécutif et le congrès. Nous devons respecter l’indépendance de chaque organe. Il y’a une grande tendance à monopoliser le pouvoir au sein du comité exécutif. Il faut que cela soit revu et réformé avec de nouveaux statuts afin que chacun puisse se concentrer sur ses tâches ».

Ces propos du président de la Confédération Africaine de football ( CAF), Ahmad Ahmad, ont tenus sur la BBC sports le lundi 8 mai 2017.

Le successeur d’Issa Hayatou entend rompre avec une pratique au sein de l’instance faîtière du football africain, en donnant à chaque organe au sein de la CAF une indépendance.

Au-delà de la question de la séparation de pouvoir, Ahmad Ahmad a annoncé ne pas vouloir percevoir de salaire en tant que président de la CAF : « J’ai refusé de percevoir un salaire à la Caf pour la simple raison que cela ne respecte pas la règle de bonne gouvernance ». Il a ajouté : « Les salaires de tous les employés du Caf, des administrateurs au comité exécutif et au président, doivent tous être transparents. La réforme de l’administration est un point très important : tout le monde doit savoir ce qui se passe ». Dans cet entretien avec la BBC, Ahmad Ahmad a évoqué la question de la périodicité de la CAN. Il a exprimé son inquiétude concernant l’organisation de la CAN qui, pour lui, est de plus en plus éclipsée par le CHAN. À cela s’ajoute la problématique des footballeurs africains tiraillés entre le désir de participer à la CAN et la menace de leurs employeurs. « Nous devons tenir compte de leur situation. Nous devons veiller à ce que la CAN ne détruise pas leur carrière. Nous allons passer en revue tout cela, et nous allons prendre une décision qui convient à tout le monde pour que cette compétition soit valorisée à nouveau et attire plus de ressources et un plus grand public en Afrique », a soutenu le patron du football africain.

Il a annoncé la tenue d’un symposium pour réfléchir sur la question : « Le symposium sera composé de représentants de toutes les parties du football africain, afin que nous puissions discuter de ce que nous allons faire dans toutes les compétitions – Coupe d’Afrique des Nations, CHAN, les tournois de jeunes et les événements féminins ».

