“En boxe, McGregor n’a aucune chance contre Mayweather. Il n’a pas de garde et manque de technique et de tactique. Ce qu’il fait, c’est quasiment une tentative de suicide. Il est trop sauvage et n’a pas la maîtrise de soi”, estime Delfine Persoon, championne du monde WBC des poids légers.

Delfine Persoon, championne du monde WBC des poids légers, ne croit pas du tout à une éventuelle victoire de Conor McGregor face à Floyd Mayweather. Pour rappel, le combat a été officialisé entre “Notorious” et “Money”. Ce sera à Las Vegas le 26 août prochain. Le duel se déroulera sur un ring selon les règles de la boxe anglaise, à un poids fixé à 69,8 kg.

“Il est trop sauvage”

“La boxe et le MMA sont deux sports complètement différents”, a déclaré Delfine Persoon dans l’émission “De Afspraak” sur Canvas. “Mayweather et McGregor sont les meilleurs dans leur discipline mais, en boxe, McGregor n’a aucune chance contre Mayweather. Il n’a pas de garde et manque de technique et de tactique. Ce qu’il fait, c’est quasiment une tentative de suicide. Il est trop sauvage et n’a pas la maîtrise de soi. Et il doit pouvoir toucher Mayweather. Dans sa cage, ce serait totalement différent. Mayweather est l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps, certainement l’un des plus intelligents. Il est très fort techniquement et tactiquement. Il joue avec ses adversaires et encaisse très peu de coups. C’est l’art de la boxe.”

100 millions de dollars

Pour l’occasion, Floyd Mayweather sortira de sa retraite. “Money” est resté invaincu durant toute sa carrière professionnelle avec un bilan de 49 victoires en autant de combats, dont 26 avant la limite. Conor McGregor compte à son palmarès 21 victoires contre trois défaites. Il est le combattant le plus connu de la MMA, discipline qui allie coups de pied, coups de poing, techniques au sol, étranglements et coups de coude. Chaque boxeur touchera plus de 100 millions de dollars (environ 90 millions d’euros) pour ce combat.