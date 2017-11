XALIMANEWS : En prison depuis août 2009, le chauffeur de taxi, Soulèye Ndiaye, poursuivi pour complicité de trafic international de drogue et contrebande a été condamné, par la Chambre criminelle d’Appel de Dakar à 10 ans de prison ferme.

Dans la genèse des faits, le mis en cause, a été arrêté entre Diamniadio par des douaniers qui avaient retrouvé dans son véhicule un sac contenant 60 kg de chanvre indien. Et, il avait fallu aux agents de l’économie une course poursuite pour mettre la main sur Soulèye Ndiaye qui avait refusé de répondre à leur injonction de s’arrêter.

Le passager, pris en cours de route, avait préféré se fondre dans la nature, à Rufisque.

« Après une course de poursuite, le client a pu sortir de la voiture à Rufisque. Moi, j’ai laissé la voiture là-bas pour aller me réfugier à Ouakam », a expliqué le chauffeur. Qui ajoute avoir après “signifié à la propriétaire du taxi que le véhicule est entre les mains des douaniers”.

« Venue aux nouvelles, ma patronne a été informée par les douaniers qui disent avoir retrouvé 60 kg de chanvre indien dans le véhicule », dixit-il à la barre.